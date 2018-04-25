Учёные: Противозачаточные таблетки могут серьёзно навредить здоровью

Средства контрацепции в сочетании с генетической мутацией могут спровоцировать развитие болезней сердечно-сосудистой системы.

К таким выводам пришли эксперты российского медико-генетического центра Genotek. Женщинам с мутацией в гене F5 (мутацией Лейдена) рекомендуется отказаться от приёма противозачаточных таблеток и выбрать другой метод контрацепции. В ходе годового эксперимента для оценки частоты мутации Лейдена и других генетических вариантов было проведено обследование 1166 женщин в возрасте от 20 до 45 лет. Больше всего участниц было отобрано из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока и Новосибирска.

При венозных тромбозах просвет вены перекрывается сгустком крови (тромбом). Если тромб перемещается с кровотоком, то это может привести к закупорке лёгочных артерий, что служит частой причиной внезапной смерти пациента. Все контрацептивы увеличивают риск тромбозов, и их, конечно, не рекомендуется принимать, если есть предрасположенность к коагулопатиям, тем более мутация Лейдена. Данный генетический анализ желательно выполнять перед назначением оральных контрацептивов.

Если женщина принимает оральные контрацептивы и является носителем мутации Лейдена, то риск тромбоза выше нормы в 35 раз. Без предрасполагающих мутаций риск тромбоза при приёме оральных контрацептивов выше нормы в 3,8 раза (что почти в 10 раз меньше).