Российское оружие будущего напугало жителей США

90-метровые волны у побережья Соединённых Штатов больше не кажутся американцам выдумкой.

Главный страх жителей США связан не с баллистическими ракетами, к существованию которых за годы холодной войны уже привыкли, а с глубоководным беспилотником "Посейдон", главным оружием которого должен стать миниатюрный ядерный заряд, пишет Business Insider.

Боязнь перед таким оружием базируется на собственных испытаниях армии США ядерного оружия под водой — первые тестовые подрывы боеприпасов показали относительно невысокую эффективность такого оружия в прибрежных водах, однако взрыв сверхмощного боеприпаса решает эту проблему. По данным издания, применение такого оружия не только "испарит" крупные военные корабли на военно-морских базах, но и удвоит высоту приливных волн, создавая зоны затопления на сотни километров.

Американский физик Рик Ричардсон отметил, что повторение цунами в Японии в 2011 году возможно даже при 20-мегатонном заряде, а подрыв боеприпаса мощностью в 50 мегатонн масштабирует разрушения как по интенсивности, так и по дальности распространения.