США завершат испытания "убийцы" РД-180 до конца года

Представители компании Blue Origin заявляют, что квалификационные испытания двигателей BE-4, которые называют "убийцей" российских РД-180, должны завершиться уже до конца 2018. По словам ракетостроителей, все предыдущие испытательные прожиги и стендовые испытания завершились успешно, а сам двигатель подтвердил заложенные в изделие технические характеристики.
Latest BE-4 engine test footage where we exceeded our Isp targets. We continue to exercise the deep throttling of our full scale 550,000 lbf BE-4, the reusability of our hydrostatic pump bearings and our stable start/stop cycles. More to follow from ongoing tests. #BE4 #NewGlenn pic.twitter.com/fw5zvtwpJ6— Blue Origin (@blueorigin) January 8, 2018
Завершение испытаний и проверка прочностных и тяговых характеристик двигателей BE-4 позволит Blue Origin приступить к завершающей стадии создания собственной ракеты New Glenn, с помощью которой компания собирается "отобрать" часть заказов на коммерческий и военный космос как внутри США, так и за пределами страны.
Большая часть опытно-конструкторских работ по созданию двух- (или трёх)-ступенчатой ракеты завершена — конструкция первой ступени схожа с аналогичными конструкциями, используемыми в ракетах Falcon9, и предусматривает многоразовое использование разгонного блока, оснащённого семью двигателями BE-4.
Ранее для осуществления ключевых космических проектов ракетами Atlas V, Соединённые Штаты закупали российские ракетные двигатели РД-180 по цене в $13,5–14 млн за единицу.
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