США завершат испытания "убийцы" РД-180 до конца года

Новый двигатель для замены российских силовых установок РД-180 испытывают на стенде с начала 2018 года.

Представители компании Blue Origin заявляют, что квалификационные испытания двигателей BE-4, которые называют "убийцей" российских РД-180, должны завершиться уже до конца 2018. По словам ракетостроителей, все предыдущие испытательные прожиги и стендовые испытания завершились успешно, а сам двигатель подтвердил заложенные в изделие технические характеристики.

Latest BE-4 engine test footage where we exceeded our Isp targets. We continue to exercise the deep throttling of our full scale 550,000 lbf BE-4, the reusability of our hydrostatic pump bearings and our stable start/stop cycles. More to follow from ongoing tests. #BE4 #NewGlenn pic.twitter.com/fw5zvtwpJ6 — Blue Origin (@blueorigin) January 8, 2018

Завершение испытаний и проверка прочностных и тяговых характеристик двигателей BE-4 позволит Blue Origin приступить к завершающей стадии создания собственной ракеты New Glenn, с помощью которой компания собирается "отобрать" часть заказов на коммерческий и военный космос как внутри США, так и за пределами страны.

Большая часть опытно-конструкторских работ по созданию двух- (или трёх)-ступенчатой ракеты завершена — конструкция первой ступени схожа с аналогичными конструкциями, используемыми в ракетах Falcon9, и предусматривает многоразовое использование разгонного блока, оснащённого семью двигателями BE-4.

Ранее для осуществления ключевых космических проектов ракетами Atlas V, Соединённые Штаты закупали российские ракетные двигатели РД-180 по цене в $13,5–14 млн за единицу.