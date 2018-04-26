Головной мозг успешно прожил без тела 36 часов

Один из самых неизученных органов удалось продержать на искусственной стимуляции более суток.

Нейробиологи из Йельского университета нашли способ сохранять активность мозга за пределами тела более суток, сообщает MIT Technology Review. Мозг свиньи удалось продержать за пределами тела с помощью замкнутой системы жизнеобеспечения, включающей в себя физрастворы и устройства — источники электрических импульсов.

Вместе с физраствором в мозг подавалось специальное средство, стабилизирующее химический состав мозга и нормализующее его активность. В процессе поддержания активности мозга учёные выяснили, что даже после смерти организма миллиарды мозговых клеток находятся в нормальном состоянии и готовы продолжать свою работу.

Учёные считают, что способность сохранить процессы микроциркуляции и исключить риск отмирания миллиардов клеток позволяет совершить настоящий прорыв в трансплантологии, при котором донорские органы, "подключённые" к таким системам, гарантированно будут доезжать до тяжёлых пациентов в целости и сохранности.