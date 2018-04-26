Учёные составили подробную карту Млечного Пути

Астрономы включили в первый галактический атлас координаты почти двух миллиардов звёзд.

Европейское космическое агентство составило подробную карту "домашней" галактики Млечный Путь, в состав которой вошло 1,7 миллиарда различных звёзд, сообщает Business Insider. За основу "звёздного атласа" взяли данные с космического телескопа Gaia, с 2014 по 2016 год приславшего на Землю рекордное количество данных.

На изображениях, собранных из тысяч фотоснимков, можно хорошо различать звёзды с различной яркостью и даже межзвёздную пыль, заполняющую пространство в галактике. Помимо двух миллиардов звёзд, находящихся в пределах галактики, учёные просчитали и каталогизировали траектории движения двух миллионов известных звёзд, вокруг которых могут вращаться десятки и даже сотни миллионов планет.