Учёные составили подробную карту Млечного Пути

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Учёные составили подробную карту Млечного Пути

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Фото: © ESA/Gaia/DPAC

Астрономы включили в первый галактический атлас координаты почти двух миллиардов звёзд.

<p>Фото: © <a href="https://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Gaia/Gaia_creates_richest_star_map_of_our_Galaxy_and_beyond" target="_blank">ESA/Gaia/DPAC</a></p>

Европейское космическое агентство составило подробную карту "домашней" галактики Млечный Путь, в состав которой вошло 1,7 миллиарда различных звёзд, сообщает Business Insider. За основу "звёздного атласа" взяли данные с космического телескопа Gaia, с 2014 по 2016 год приславшего на Землю рекордное количество данных.

На изображениях, собранных из тысяч фотоснимков, можно хорошо различать звёзды с различной яркостью и даже межзвёздную пыль, заполняющую пространство в галактике. Помимо двух миллиардов звёзд, находящихся в пределах галактики, учёные просчитали и каталогизировали траектории движения двух миллионов известных звёзд, вокруг которых могут вращаться десятки и даже сотни миллионов планет.

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