Илон Маск не сможет заработать на запусках ракет для Пентагона

Правительство считает, что ключевые подрядчики Минобороны справятся с этой задачей быстрее и лучше.

Ракетно-космическая корпорация United Launch Alliance указывается в качестве основного кандидата на проведение пусков в интересах Минобороны США, сообщает Space.com. При этом большая часть компаний, таких как ULA, Orbital ATK, Blue Origin и другие операторы космических услуг, включая зарубежные компании, будут постепенно выдавлены с рынка коммерческих запусков благодаря работе Илона Маска.

Эксперты прогнозируют, что разработку космических технологий и смежных средств для обеспечения работы боевых систем передадут исключительно оборонным подрядчикам, хорошо знакомым руководству Пентагона. Этими подрядчиками станут Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman и другие крупные военно-промышленные компании.