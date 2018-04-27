Китай готовится к массовому производству гиперзвуковых самолётов

Для реализации задачи в одной из провинций строится огромный промышленный комплекс

Новый завод по производству гиперзвуковых двигателей будет работать в тесном сотрудничестве с Институтом механики Китайской академии наук. Как отмечает Contra Magazine, площадка для завода будет подготовлена в провинции Аньхой в ближайшие месяцы. При этом завод будет выполнять не только военные, но и коммерческие заказы по производству гиперзвуковых авиалайнеров и бизнес-джетов, способных доставить пассажиров в Нью-Йорк из Пекина всего за два часа.

При этом разработчики планируют использовать гибридную систему питания, позволяющую осуществлять плавный переход от сверхзвуковых скоростей к гиперзвуковым и обратно. При этом китайские инженеры и учёные из Университета Цзяо Тун отмечают, что лидерство в военных гиперзвуковых технологиях принадлежит России.