США завершают разработку сверхскоростного вертолёта

Второй прототип, собранный с учётом требований военных, практически готов к испытаниям.

Компания Lockheed Martin завершает сборку второго прототипа сверхскоростного вертолёта S-97 Raider, сообщает Defense News. Первые испытания сверхскоростной машины завершились не совсем удачно — разработчикам удалось разогнать её до 278 километров в час, однако во время тестов на зависание с убранным шасси у вертолёта отказали двигатели, вследствие чего машина рухнула на землю.

В рамках второго этапа испытаний разработчики планируют разогнать машину до рекордной скорости в 370 километров в час. Для достижения заданного результата Lockheed Martin доработали систему управления двигателем и написали новое программное обеспечение для бортовых систем. Дополнительно был модифицирован и толкающий винт.

Достижением максимальной скорости заняты и российские разработчики. Генеральный директор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский сообщил, что уже в ноябре 2018 года военным покажут две концепции развития скоростных боевых вертолётов, однако в итоге количество сверхскоростных машин увеличили до трёх. Все они будут реализованы по отличным друг от друга аэродинамическим схемам и должны развивать скорость в 350–400 километров в час.