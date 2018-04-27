Возобновляемая энергетика начинает "убивать" нефть и газ

Традиционные виды топлива всё реже используются как в промышленных, так и в бытовых источниках электроэнергии.

В новом отчёте Федеральной комиссии по регулированию энергетики установлено, что из всех источников электроэнергии, введённых в эксплуатацию в первые два месяца 2018 года, возобновляемые источники занимают 98%. Согласно новому отчёту, в январе и феврале Соединённые Штаты добавили в энергосети в общей сложности 2173 мегаватт электроэнергии.

1568 мегаватт поступают из новых ветропарков, а 565 мегаватт — из построенных солнечных ферм. Только 40 мегаватт поступают с новых заводов по производству природного газа, и ни один мегаватт не добывается через сжигание угля. Также было отмечено снижение добычи электроэнергии, получаемой через сжигание природного газа, — этот показатель оказался рекордно низким за последние 10 лет.

Члены Федеральной комиссии по регулированию в области энергетики также опубликовали в докладе данные о том, что запасы угля на 15 000 мегаватт будут окончательно израсходованы к 2021 году — дальнейшее использование ископаемых ресурсов к этому моменту сочли бесперспективным.