NASA привезёт на Землю марсианский грунт

Почва с Марса необходима учёным для детального изучения климатических особенностей планеты.

В 2020 году NASA и Европейское космическое агентство объединятся для работы на поверхности Марса: исследовательским коллективам предстоит собрать на Марсе образцы грунта, изучением которого геологи и химики займутся на Земле. Всего программа забора грунта включает в себя три полёта — в 2020, 2021 и 2022 году.

Исследователи отмечают, что грунт, отправленный на Землю, позволит лучше понять процессы, связанные с эрозией почвы на Марсе, а также даст учёным много дополнительных данных о химическом составе почв. Геологи и планетологи считают, что несколько миллиардов лет назад Марс представлял собой практически точную копию Земли, погибшую при загадочных обстоятельствах.