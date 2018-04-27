Учёные выяснили, откуда появляется депрессия

Масштабная работа генетиков позволила выявить причины, провоцирующие развитие тяжёлых форм психических расстройств.

Глобальный исследовательский проект учёных из Королевской школы в Лондоне позволил учёным обнаружить генетическую основу тяжёлых форм депрессии. Учёные выяснили, что существует 44 разных генетических варианта, которые являются не просто факторами риска, но и своеобразными катализаторами для развития тяжёлых депрессий, при этом 30 генетических отклонений у человека были открыты заново.

Обычные формы депрессии затрагивают примерно 14% населения в мире, однако генетические отклонения и нарушения генетической структуры превращаются в тяжёлые психические расстройства. Кроме того, генетические изменения, вызванные наследственными заболеваниями или мутациями, мешают медикаментозному лечению клинической депрессии в 70% случаев.

Генетики отмечают, что 44 различных фактора в совокупности могут влиять не только на развитие депрессии и её излечимость препаратами, но и позволяют организму "обнуляться" после курса лечения, создавая рецидив.