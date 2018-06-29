На МКС появится робот-космонавт

Устройство с искусственным интеллектом поможет экипажу станции выполнять повседневные задачи.

Среди полезной нагрузки космического корабля Dragon окажется и крайне любопытный "пассажир" — робот-космонавт Cimon, который поможет экипажу МКС выполнять обязанности и проследит за психологическим состоянием космонавтов, пишет Wired. Робот, построенный благодаря усилиям Airbus и IBM, будет самостоятельно перемещаться по МКС и общаться с членами экипажа, подсказывая и выводя на экран нужную информацию.

У робота-космонавта нет человекоподобного тела с руками и ногами, но есть камеры, микрофоны и специальные вентиляторы для передвижения по отсекам. При этом Cimon — не просто "летающий поисковик". Устройство подскажет, каким инструментом лучше всего воспользоваться для ремонта той или иной детали, а также сообщит о наличии возможных неисправностей в системе.

Помимо технической информации, нейросеть, загруженная в операционную систему робота, сможет выявлять настроение космонавтов и сочувствовать им — радоваться или сопереживать. Такой подход, по словам разработчиков, позволит снизить психологическую нагрузку на экипаж и облегчит работу на орбите.