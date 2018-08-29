Риски недосыпа. Учёные о чудодейственных свойствах сна

По словам специалистов, опасным может быть не только недосып, но и излишнее количество сна.

Учёные из Греции и Испании выяснили, что шесть-восемь часов сна в сутки уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и продлевают жизнь, сообщает EurekAlert!.

Специалисты проанализировали данные, полученные за 11 исследований в последние пять лет. Кроме того, они обследовали более миллиона взрослых пациентов, разделив их на три условные группы: спящие меньше шести часов, более восьми и те, кто отдыхает от шести до восьми часов.

У тех, кто спал менее восьми часов, были высокие риски ишемической болезни сердца и инсульта.

Кроме того, эксперты провели эксперимент, в котором приняли участие 3974 добровольца. Им предложили носить устройства, отслеживающие качество сна. Как оказалось, те, кто спал менее шести часов в сутки, имели фрагментированный сон. Так, у них возрастал риск атеросклероза, ожирения и диабета.

Выспаться впрок можно

Недосып в будни можно компенсировать длительным сном в выходной. Это также снизит риск преждевременной смерти, заявили учёные из Стокгольмского университета. Результаты своих исследований они разместили в Journal Sleep Research.

В эксперименте участвовали более 38 тысяч взрослых, которые предоставляли отчёты о продолжительности сна в выходные. Специалисты анализировали эту информацию в течение 13 лет. Также они отмечали индекс массы тела, физическую активность и вредные привычки испытуемых.

Как оказалось, у людей в возрасте до 65 лет, которые спали менее пяти часов в сутки, риск преждевременной смерти возрастал на 65% по сравнению с теми, кто спал шесть-семь часов. Однако, если участники эксперимента в выходные "досыпали", показатели уравнивались.

Улучшает сексуальную жизнь

Профессор Университета Флориды в США Лори Минц нашла закономерность между качеством интимной жизни и продолжительностью сна. Её исследование опубликовано в The Conversation.

Так, она отметила, что каждый третий взрослый американец недосыпает. А своей сексуальной жизнью не удовлетворены 31% мужчин и 45% женщин. Специалист уверена, что между этими показателями есть взаимосвязь.

Так, по её словам, хороший секс гарантирует здоровый сон. А здоровый сон гарантирует хороший секс. При этом из-за недосыпа может ухудшиться качество интимной жизни. А плохой секс — привести к недосыпу.

Эксперт отметила, что для 14% женщин всего один дополнительный час сна в день стал гарантом улучшения интимной жизни.

Растёт продуктивность

Улучшить собственную продуктивность, а также обрести чувство бодрости поможет правильно составленное расписание ночного сна и строгое соблюдение циркадных ритмов ("день — ночь"). К такому выводу пришли эксперты из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в США. Результаты исследования приводит Science Alert.

При этом, по словам специалистов, важным фактором является поза во сне. Чтобы быстро расслабиться, специалисты Национального фонда сна США советуют подкладывать подушку под ноги, если вам удобнее спать на спине.

По их словам, в США большинство людей спят на боку. Но эта позиция может вызвать боль в плече и бёдрах. Кроме того, сон на правой стороне может даже спровоцировать изжогу.

Самым плохим положением для сна они назвали отдых на животе. Во время сна в такой позе ваши органы испытывают серьёзную нагрузку. При этом в такой позе привыкли спать только 7% людей, утверждает один из авторов исследования, специалист по медицине сна и профессор Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна Шелби Харрис.

Яркие краски

Американские эксперты из медицинского центра "Бет Исраэль" при Гарвардском университете и из Бостонского колледжа разместили в журнале Psychological Science результаты исследования, согласно которому время сна помогает мозгу сохранить те события, которые вызвали максимально сильную эмоциональную реакцию. А вот "сохранность" нейтральных деталей уменьшается.

Так, ведущий автор исследования Джессика Пэйн (Jessica Payne) из Гарвардского университета отметила, что мозг идёт на компромисс, усиливая эмоционально окрашенные воспоминания.

Специалисты провели эксперимент с 88 добровольцами, которые являются студентами колледжа. Им показывали или изображения с нейтральными предметами на нейтральном фоне, или предмет, вызывающий негативные эмоции (обычный припаркованный автомобиль и разбитый).

После этого участников эксперимента разделили на три группы. Первых просили вспомнить, что было на картинках, через 12 часов бодрствования. Вторых — по прошествии 12 часов, часть из которых они проспали. Третьих —через полчаса после показа.

— Наши результаты показали, что участники эксперимента, которые бодрствовали, в целом забыли негативно окрашенную сцену, при этом забывание и фона, и центрального объекта находилось на одном уровне, — заявила Пэйн.

Те, кого опрашивали после сна, вспоминали детально сам разбитый автомобиль.

С — старение

Американские специалисты по антиэйдж-терапии из Университета Бостона заявили, что те, кто в течение 10 лет спит пять часов и меньше, рискуют состариться на 10 лет раньше. Так, у них снижается чувствительность к инсулину, отвечающему за нормальный уровень сахара в крови.

Кроме того, согласно выводам исследователей, поджелудочная железа работает с перегрузкой, а это приводит к сбою обмена веществ. В результате раньше запускаются и механизмы старения органов.

Бессонница приводит к ожирению

Эксперты из Уппсальского университета в Швеции установили, что недостаток сна даже за одну ночь может оказать влияние на дефицит мышц и отложение жира.

Специалисты поставили эксперимент на 15 добровольцах, у которых не было проблем со здоровьем. Им предложили один день провести в лаборатории университета с нормальным приёмом пищи и с ночным восьмичасовым сном. В следующий же раз им запретили ночью спать.

Затем у участников эксперимента взяли образцы из тканей подкожного жира и скелетной мускулатуры. Кроме того, специалисты проверили их анализы крови.

Как оказалось, при отсутствии сна наш организм пытается накопить жир. Кроме того, у мышечной ткани появляются признаки деградации. Как предполагается, отсутствие сна может также влиять на развитие диабета второго типа.

Смартфон нельзя

Использование смартфона перед сном негативно влияет на качество отдыха. Учёные Лейзи Экзельманс и Ян ванден Балк из Лёвенского католического университета в Бельгии выяснили, что проблемы со сном напрямую могут зависеть от того, берём ли мы мобильный в кровать. Соответствующую работу они разместили в Social Science & Medicine.

В эксперименте приняли участие 844 бельгийца в возрасте от 18 до 94 лет. Выяснилось, что шесть из 10 участников эксперимента перед сном сидели в смартфонах — читали сообщения в соцсетях, переписывались.

Так, те, кто "зависал" в смартфонах перед сном, пожаловались, что не могли заснуть, беспокойно спали, а утром чувствовали себя уставшими. Причём у каждого четвёртого наблюдались серьёзные проблемы со сном.

Лейзи Экзельманс подчеркнула, что время отхода ко сну сместилось на более позднее. У участников эксперимента, по её словам, был повышенный индекс усталости.

Эксперты предположили, что всё дело в световом излучении экранов, которое, по их словам, подавляет выработку мелатонина. Данный эффект длится в течение нескольких часов после светового воздействия.

Риск стать невротиком

Специалисты из Калифорнийского университета Беркли заявили, что чувство одиночества и угрозы может появиться у людей из-за непродолжительного сна.

Они исследовали 18 добровольцев, проверив их состояние после нормального периода сна и бессонной ночи. Так, им показывали видео, где человек с нейтральным выражением лица постепенно приближается к камере. Участникам предлагали остановить ролик, когда они почувствуют себя некомфортно.

Быстрее кнопку нажимали те, кто провёл ночь без сна. Как показало сканирование мозга, у тех, кто мало спал, активизировалась нейронная цепь, которая отвечает за реакцию на угрозы. Кроме того, была заторможена область мозга, отвечающая за социальные коммуникации.