США накрыла эпидемия венерических заболеваний

К концу 2018 года количество заболевших различными инфекциями может достичь отметки в 2,5 млн человек.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустил отчёт, согласно которому 2,3 млн человек обратились за медицинской помощью для лечения заболеваний, передающихся половым путём, пишет Science Alert. При этом случаев заражения хламидиозом, гонореей и сифилисом стало больше на 200 тысяч.

Самой распространённой инфекцией оказался хламидиоз — медики диагностировали около 1,7 млн обращений. В половине случаев анализы показали положительный результат на присутствие инфекции у женщин в возрасте от 15 до 24 лет. Медики связывают вспышку ЗППП с сокращением финансирования федерального правительства.

Значительная часть заболеваний, по словам медиков, диагностируется из-за несознательности населения в отношении средств контрацепции и гигиены. По прогнозам Центра по контролю и профилактике заболеваний США, до конца года количество заразившихся может вырасти до 2,5 млн, что потребует значительных финансовых вложений со стороны государства.