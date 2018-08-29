New Horizons прислала фотографии "обратной стороны" Солнечной системы

Снимки самого удалённого места в Солнечной системе помогут учёным понять природу физических явлений в глубоком космосе.

Автоматическая межпланетная станция NASA New Horizons, запущенная в рамках программы "Новые рубежи" (New Frontiers) и предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона, прислала первые фотографии самой удалённой точки в Солнечной системе, пишет Daily Mail. Первые снимки одного из самых удалённых мест в системе — пояса Койпера были сделаны с расстояния 160 млн километров.

Вплотную к самому удалённому от Земли объекту в Солнечной системе New Horizons подойдёт 1 января 2019 года. За время полёта к Плутону с помощью аппарата New Horizons астрономы смогли получить новые доказательства существования уникального космического явления, так называемой водородной стены — области пространства на самом краю Солнечной системы, заполненной газом, нагрев которого происходит в результате взаимодействия межзвёздных частиц с солнечным ветром.

Запуск аппарата состоялся 19 января 2006 года. Полное время в пути для межпланетной станции составит 12 лет, семь месяцев и девять дней. Самые детальные снимки аппарат сделает с расстояния 43,4 астрономической единицы от Солнца.