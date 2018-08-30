На МКС произошла утечка воздуха

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о том, что на российском сегменте МКС ночью произошла нештатная ситуация, сообщает РИА "Новости".
У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идёт утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте. Все шесть космонавтов находились в российском сегменте
Дмитрий Рогозин
По словам Рогозина, поочерёдное перекрытие отсеков позволило установить источник проблемы — падение давления произошло на российском пристыкованном к МКС корабле "Союз МС". Рогозин отметил, что в бортовом отсеке при обследовании была обнаружена микротрещина. Конструкторы считают, что это результат удара метеорита. На корабле находится необходимый ремонтный комплект, сейчас принимается решение, каким образом и в какие сроки его использовать. Диаметр отверстия, через которое произошла утечка, составлял 1,5 миллиметра.
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