Трещина в МКС. Как космонавтам удалось справиться с утечкой воздуха?

Ночью 30 августа 2018 года на Международной космической станции сработал сигнал утечки воздуха. Лайф рассказывает, как космонавтам удалось справиться с проблемой при помощи немецкого пальца и качественного скотча.

Ночью 30 августа 2018 года, когда космонавты мирно спали в своих спальных мешках, пристегнув себя к стенам, чтобы не отправиться в плавание по кораблю, на МКС сработала сигнализация, предупреждающая об утечке газовоздушной смеси из пространства станции. По меркам станции, это одно из самых серьёзных ЧП, так как лишнего воздуха на станции нет, поэтому космонавты, вскочив посреди ночи, принялись искать причину утечки.

Для этого, разбившись на группы, космонавты поочередно изолировали отсеки и проверяли, где именно происходит утечка. Датчик работает от понижения давления, поэтому, если проблемный отсек будет заизолирован и утечка прекратится, станет понятно, где именно искать проблему. Всё это время, пока проблему не локализовали, на станции падало давление. Обычно там поддерживается давление, близкое к нормальному, — 760 миллиметров ртутного столба, к моменту локализации проблемы атмосферное давление в модуле Destiny составляло около 724 мм рт. ст. То есть утечка была достаточно серьёзной.

Что же стало причиной утечки? Российский пилотируемый корабль "Союз МС-09", пристыкованный к модулю "Рассвет". Именно в нём, в бытовом отсеке, после внимательных поисков была обнаружена микротрещина размером всего полтора миллиметра. Трещину заткнули пальцем немецкого космонавта Александра Герста. Впоследствии космонавты заклеили трещину специальным скотчем и в настоящее время работают над устранением последствий. Затем обнаружилось и ещё одно отверстие, которое также заклеили.

Основная проблема в таком случае — найти причину утечки и постараться её локализовать как можно быстрее. Слишком уж мал запас кислорода на станции, чтобы так бездарно растрачивать его, выпуская в космос. Проблема в том, что определить, где именно утечка, очень сложно. Объём кораблей достаточно большой, а воздух выходит практически беззвучно.

В данном случае оказалось, что обе микротрещины находятся совсем рядом со стыковочным узлом космического корабля "Союз МС-09", на котором космонавты прилетели на МКС 6 июня 2018 года. Учитывая место микротрещин, логично предположить,что корабль мог получить повреждения во время стыковки. Вообще, обшивка космических кораблей не очень толстая — это специальный алюминиевый сплав толщиной всего около миллиметра, покрытый сверху теплоизоляцией из двух слоёв — верхнего слоя, состоящего из асбестоцементного ламината, и нижнего слоя из "лёгкого теплоизоляционного материала".

Вы спросите, как же такая оболочка выдерживает очень высокую температуру во время спуска на Землю? Всё дело в том, что на Землю возвращается только небольшая часть пилотируемого космического корабля "Союз" — спускаемая капсула. У неё стенки гораздо прочнее, и требования там совсем другие. Бытовой отсек — это дополнительное пространство, использующееся космонавтами во время полёта к МКС. Там можно размять затёкшие в ложементе ноги, переодеться или сходить в туалет. Не будь бытового отсека, двое суток пути на станцию стали бы сверхтяжёлым испытанием.

Поэтому и заделать скотчем внешний отсек — это нормальная практика, проблем дополнительных от этого не будет. Скотч будет нормально держать до момента отстыковки пилотируемого корабля. Кстати, скотчем в космосе пользуются с завидной регулярностью — это удобно и быстро. В романе Энди Вейера "Марсианин", где хорошо подмечены многие реалии современной космонавтики, можно найти прямо дифирамбы скотчу: "Скотч работает вообще везде и повсюду. Скотч — это дар богов, ему нужно поклоняться".

Часто ли происходят подобные проблемы? Увы, бывает. Международная космическая станция напоминает огромный живой механизм, за которым нужно постоянно следить. Вот космонавты и занимаются регулярно всякими профилактическими работами. Меняют различные прокладки, проверяют надёжность крепления. Среди работ, проводимых на станции, можно выделить три основных направления. Первое — это проверка всех систем, их починка или же плановая замена сменных компонентов. Американские астронавты даже шутили, что работа на МКС похожа на гигантский космический автосервис: всем системам требуются смена фильтров и регулярное тестирование.

Второй вид работ — это погрузочно-разгрузочные. С космическими грузовыми кораблями прилетает несколько центнеров еды, воды и оборудования для экспериментов. Разгрузка каждого из таких "грузовиков" превращается в длительное и малоувлекательное занятие — требуется все коробки и упаковки по одной перенести в нужный отсек и закрепить их там. Нельзя просто забросить еду в технологический отсек и оставить её летать в условиях пониженной гравитации: потом просто невозможно будет ничего найти. Космос приучает к аккуратности.

Космос не прощает ошибок, и очень важно помнить об этом всё время. А более подробно о том, чем занимаются космонавты, во сколько встают и сколько спят, вы можете узнать в большом материале Лайфа "Один день из жизни космонавтов. Чем заняться крутым парням на МКС?"