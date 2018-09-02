Уронит ли Россия долговую пирамиду США?

Недавний выход России с рынка гособлигаций США - вместе с торговой войной Вашингтона с Китаем и ЕС - снова всколыхнули старую пластинку о "неизбежности крушения американской долговой пирамиды". Возможно ли это, и если да - что ждет экономику России?

В нашей стране принято считать, что Штаты живут не по средствам, залезли в долги, и что это ставит заокеанского соперника на грань краха пирамиды госдолга и самого доллара. Недавний вывод Россией средств из американских гособлигаций вызвал волну комментариев в стиле "вот еще Китай выведет и конец США". Почему ни Россия, ни Китай не могут обвалить доллар и американский долг? И почему это плохо для Америки, но хорошо для нас?

Как все прекрасно знают, США имеют огромные, беспрецедентные в мировой истории долги — более двадцати триллионов долларов, такие большие, что выплатить их полностью немыслимо. Также все знают, что пирамида госдолга с каждым годом увеличивается, и вскоре процентные выплаты по долгу станут такими большими, что бюджет Штатов не выдержит,. Им придется то ли объявить дефолт, то ли включить печатный станок и залить пирамиду долга напечатанными деньгами, вызвав гиперинфляцию. Дефолт, уверены многие, тоже вызовет гиперинфляцию — после краха веры иностранных инвесторов в доллар все бросятся от него избавляться, что приведет к лавине ненужных долларов на валютном рынке и их обесцениванию.

Как это часто бывает со многими "общеизвестными" вещами, у описанной выше картины есть один недостаток: она полностью неверна.

"Беспрецедентный госдолг, который невозможно выплатить"?

Во-первых, сама идея того, что Штаты должны 21,3 триллионов долларов (больше, чем их годовое ВВП) опирается на незнание того факта, кому они должны эти деньги. Дело в том, что 5,7 триллионов из них — "внутриправительственный" долг. Это те госблигации США, которые принадлежат правительственным агентствам... самих США. Они же получают и проценты по этим гособлигациям. Картина, когда четверть всех займов государства взята им у самого себя, может показаться безумной, но на самом деле ничего необычного в ней нет. Ряд американских правительственных агентств имеют большие объемы свободного капитала, которые надо бы во что-то вложить. Одна беда — вкладывать их особо не во что, потому что деньги это большие, а в мире ох как немного надежных активов, куда можно вложить 5,7 триллионов долларов. Если честно, то таких активов вообще нет — все золото мира составило бы лишь незначительную часть этой суммы.

Ну хорошо, скажет читатель, так ведь и 15,6 триллиона долларов долга — это очень много, куда больше дюжины номинальных ВВП России, например.

Однако американский публичный долг надо сравнивать с американским ВВП, а не с нашим. По итогам прошлого года он был равен примерно 80 процентам валового внутреннего продукта США. На самом ли деле это "беспрецедентно большой долг, который нельзя выплатить"?

Сравним с другими государствами планеты. Вот, например, Бразилия — не принадлежащий ее властям внутренний долг равен 84 процентам ВВП. ЕС — 86,8 процентов ВВП. Великобритания — 87 процентов. Но и это не предел: 97 процентов у Франции, 103,2 — у Бельгии, 110 — у Сингапура, и, внимание: 236,4 процента — у Японии. Всего стран, у которых публичный долг в процентах от ВВП больше американского — сорок штук. Америка по уровню задолженности лишь в жалком пятом десятке.

Возникает естественный вопрос: почему никто не кричит о страшной угрозе, которую несут миру долговые пирамиды ЕС. Как известно, ВВП ЕС больше американского, больше долг и в процентах от ВВП. Тут достаточно арифметики за третий класс, чтобы догадаться — долг Евросоюза больше американского.

Где же страшные предсказания схлопывания долгового пузыря ЕС, гиперинфляции и всего вот этого вот? Да и японский долг в абсолютных цифрах не сильно меньше, чем у США. А экономика меньше в разы. Почему не слышны мрачные пророчества о крушении островного империи?

Правильный ответ на этот вопрос крайне прост: большинство людей, рассуждающих о неподъемности публичного долга Штатов, просто не знают, что он меньше, чем у ЕС. Если бы конспирологи и предсказатели "Большого конца" западному миру были чуть поначитаннее, то да, они кричали бы о том, что европейская долговая пирамида ставит экономику всего мира на грань краха.

Но они не в курсе.

Точно также мало кто из них знает, что в истории США случались ситуации, когда их долг составлял и 118,9 процентов ВВП. Это куда больше, чем сейчас. Развалилось ли американское государство под гнетом долга?

Напротив, именно в этот момент сразу после Второй мировой войны оно демонстрировало бурный рост. Затем долг начал быстро уменьшатся и к 1981 году достиг минимума в 31,7 процентов от ВВП. Стало ли Штатам от этого хорошо? Увы, нет — как раз к моменту максимального снижения госдолга в стране шел довольно неприятный период спада. Правивший тогда Рейган, в итоге, был вынужден снизить налоги и финансировать дефицит госбюджета за счет резкого наращивания долга.

Когда же рухнет Евросоюз с Бразилией?

Итак, простые наблюдения показывают: Америка уже выплачивала госдолг, который был заметно больше нынешнего. Причем в те самые годы, когда крайне быстро наращивала свою экономику — то есть расплата не сумела сделать американцев ни на каплю беднее.

Более того: в момент, когда долги сократились до исторического минимума, США как раз начали испытывать большие проблемы с экономическим ростом. От этого они, начиная с Рейгана, стабильно используют наращивание госдолга для стимулирования роста экономики. Низкие налоги при не уменьшившихся расходах госбюджета, как правило, ведут к экономическому росту. Причем это действовало и во времена Рузвельта, Трумэна и Рейгана, работает это и сейчас: достаточно взглянуть на темы роста ВВП и темпы роста госдолга в сегодняшней Америке. Последние несколько лет ее долг ставит все новые рекорды, но и экономический рост наращивает темпы. По последним данным он составил 4,1 процента в год — уровень, о котором не только развитая страна вроде США, но и страна развивающаяся часто может только мечтать.

Именно поэтому никто и не ожидает краха экономики Японии или ЕС — они просто копируют опыт, который первым освоили именно США. Все они пытаются — правда, менее удачно, если взглянуть на темпы роста их экономики — скопировать американский опыт уменьшения налогов и одновременного сохранения высоких госрасходов в надежде, что это поможет им с экономическим ростом.

Почему большой госдолг не говорит о том, что стране кранты?

Сразу скажем: американцы сами ничего не придумывали. Долги, как способ профинансировать борьбу за мировое господство — ход, придуманный задолго до них. Мы даже не будем вспоминать, как Александр Македонский залез в страшные долги, чтобы снарядить армию против персов. Просто взглянем на график:

Как мы видим, Британская империя загнала публичный долг за 200 процентов еще во время войн с Наполеоном. Джон Буль успешно воевал с нами в Крыму, имея публичный долг в 100 процентов ВВП. А это больше, чем у США сегодня. Жаль, что при Николае I в России не было экономических экспертов, способных объяснить, что долговая пирамида похоронит Великобританию буквально завтра, ведь у царя-то госдолг на фоне англичан ничтожный. Глядишь — он воодушевился бы, и войну мы выиграли. Зато когда Британия постепенно выплатила долги, уронив их до 30 процентов ВВП, ее в экономической гонке обошли Штаты.

Почему же в годы расцвета владычицы морей долг никак ей не мешал? Все просто: если по публичному долгу страны нет внешнего гаранта, то он может сильно вырасти только если инвесторы в эту страну верят. В 1815 году даже самому недалекому инвестору было ясно, что Британия — страна, платежеспособности которой не угрожает вообще ничего. В 2018 году в американских облигациях сомневается куда меньше инвесторов, чем в любых других облигациях любой другой страны мира. Причины примерно те же.

Могут ли иностранные инвесторы обрушить экономику США, выведя средства из гособлигаций?

В российской прессе как довольно масштабное событие освещали выход России из американских гособлигаций. Раздавались и комментарии — если США доведут торговой войной КНР, и те выведут свои средства из штатовских долговых расписок, то экономика Америки этого не выдержит. Так ли это?

Все иностранные держатели американского публичного (не внутриправительственного) долга контролируют его на 6,3 триллиона долларов (еще 9 триллионов держат резиденты США). Из них Китай — 1,16 триллиона. Если он захочет внезапно вывести все средства из облигаций, то речь пойдет о менее, чем 1/12 штатовского долга. Что тогда будут делать в Вашингтоне?

Предсказать это не так сложно. Деятельность экономистов определяется их личными взглядами. Скажем, в российском правительственном экономблоке личные взгляды его руководителей говорят: нельзя допускать расширение денежной массы, надо держать инфляцию на минимуме, даже если ради этого придется загнать экономический рост в минуса. В США другая крайность: местные экономисты знают, что расширение денежной массы ликвидирует рецессию, поэтому любой кризис буквально заливается деньгами.

Когда в 2008 году штатовскую экономику ударил кризис, Федеральная резервная система начала "печатать" безналичные деньги, и покупать за их счет ценные бумаги — в том числе, гособлигации США. К июню 2010 года ФРС держала таких бумаг уже на 2,1 триллиона долларов. Купила бы и больше, но вот беда — кризис кончился. Дальше печатать деньги смысла особо не было, и облигации продали обратно инвесторам.

Без вариантов, ровно также они поступят и в случае бегства КНР из этих бумаг. Китайские 1,16 триллионов в американских гособлигациях — это меньше, чем ФРС выкупила в последний кризис.

Вывод: страна, которая держит долг в валюте, которую она уже не раз печатала триллионами, может в любой момент купить у иностранных держателей ее ценных бумаг любое количество этих бумаг. Совсем любое. Даже если бы весь мир держал в гособлигациях США не 6,3, а 63 или 630 триллионов долларов. Вы не можете разорить человека, который печатает деньги, перекладывая их из его правого кармана в его левый карман. Он просто положит в правый свежеотпечатанные банкноты.

Долг действительно опасен только для тех, у кого он выражен в чужой валюте. Или в национальной, но вы свято веруете в догматы, которые запрещают их печатать. Это значит, что для России (второй случай) или Аргентины (первый) долг может быть опасен — что все мы и наблюдали в 1990-х. А для США, ЕС и Японии — нет. Долларов, евро и иен их центробанкам всегда хватит. Сравнение долга Вашингтона с финансовой пирамидой основано именно на непонимании этого простого факта. Если бы Мавроди имел право печатать рубли, МММ никогда бы не разорилось.

Почему для Китая и России непотопляемость американской пирамиды — благо?

Вернемся к гипотетической продаже китайцами американских гособлигаций. Вот продали они их — и что дальше? Триллион долларов — это большие деньги, их надо куда-то вложить. Если в американскую экономику — она еще вырастет, и тогда непонятно зачем вся эта движуха. Если в свою — тогда доллары придется поменять на юани.

И это стало бы началом конца для экономики Поднебесной. Курс валют работает просто. Если на рынке появился триллион долларов — их избыток, а юаней дефицит. Обменный курс вырастет — и китайские товары в США подорожают, а американские в КНР — подешевеют. Для Китая это катастрофа. Сегодня он вывозит в США на 506 миллиардов долларов в год, а ввозит — на 130. Разница — 375 миллиардов. Это 88 процентов всего торгового профицита страны. А ведь Китай — не Штаты, для него торговый профицит абсолютно необходим, без него Пекину не жить. Это американцы почти всю нефть и весь газ добывают у себя, китайцы же их в основном ввозят. Без торгового профицита ввозить будет не на что, а современная экономика без нефти немедленно встанет.

Иными словами, вывести все деньги из американской экономики для китайцев означает национальное самоубийство. Если бы КНР не вывозила деньги в США и не покупала на них гособлигации, нынешний заниженный курс юаня к доллару давно бы повысился. От этого конкурентоспособность китайских товаров в США снизилась бы, а американских в Китае — напротив. По сути, Пекин вынужден вкладываться в гособлигации Штатов. Это один из рычагов, которым КПК обеспечивает своей стране экономический рост.

Китайцы долго и очень сильно используют США самым неприличным образом. Никакой рынок не сможет заменить им американский (помните про 88 процентов?) и так сильно эксплуатировать его можно только потому, что власти КНР всеми силами удерживают курс юаня заниженным.

Таким образом, для Китая стабильность "пирамиды американского долга" — вопрос жизни и смерти. Если бы американцы не умели печатать деньги триллионами, обрушение их гособлигаций уронило бы доллар и устроило бы в Китае депрессию, на фоне которой и 1929 года показался бы детскими игрушками.

Интересно, что для Россией сценарий крушения госдолга Штатов был бы также феноменально тяжелым — куда тяжелее, чем для самих США:

На графике хорошо видно, что кризис вроде бы был в Америке, а пострадали от него сильнее всего в России: ВВП первой упал на 2,59 процента, а второй — на 7,89 процента. Разница — в три раза.

Почему спад в США отзывается в России спадом даже не удвоенным, а утроенным? Может быть, причина в том, финансовые пузыри в Штатах "надувают" и пузыри на рынке нефти, а те, схлопываясь, бьют по России? Увы, это не так. На графике есть страна, которая зависит от нефти во много раз сильнее: Саудовская Аравия. Тем не менее, спад там был не жестче, чем в США, а мягче.

Причина, на самом деле, банальна, и любой, кто интересовался тем, как у нас поставлена макроэкономическая политика государства, отлично знает, в чем она. В США и Саудовской Аравии денежное сжатие, наступающее при захлопывании финансовых пузырей (оно сжимает денмассу), было сильно смягчено за счет вмешательства государства. Саудовская Аравия перестала пополнять свои резервы для расширения денмассы, циркулирующей в её экономике. Америка просто напечатала стопку долларов. Россия, как известно, рублевую массу никак не расширяла — верования наших экономических властей запрещают им делать это.

Надо смотреть правде в глаза. Взгляды наших правительственных экономистов в обозримом будущем не изменятся. Поэтому каждый серьезный кризис в США будет отзываться у нас гораздо больнее, чем в Штатах. Если бы там не умели печатать деньги и не смогли бы предотвратить крушение собственных гособлигаций, нас ждал бы страшны шок — доллар мог бы обесцениться как минимум на десятки процентов, а то и в разы. Вслед за эти обесценивать свою национальную валюту пришлось бы и Китаю (для чего он печатал бы юани и покупал на них доллары), и ЕС (эмиссией евро и покупкой на них долларов). Потому что Евросоюзу без торговли с США тоже жить станет сложно, а при дешевом долларе торговля эта будет идти в пользу американских производителей товаров и услуг, а не европейских.

Что бы случилось при этом с Россией? Известно что: у нас печатать рубли — страшный грех. То есть мы бы пошли по тому же сценарию, что и среднеазиатские республики в 2014 году. Сперва, когда рубль упал вслед за нефтью, валюты многих среднеазиатских стран к рублю резко выросли. Так и рубль может ненадолго вырасти к доллару.

Но чудес не бывает. Гастарбайтеры перестали везти рубли из России, а покупать товары среднеазиатским странам на что-то нужно. В итоге курс их нацвалюты упал. Точно то же самое случилось бы после "краха доллара" и с нами. В Евросоюзе нет ВШЭ, и поэтому там не знают, что денежное расширение — это плохо. Евро ушло бы вниз за долларом, и продажи российских товаров в Европе упали.

Тем временем европейские товары в России резко подешевели бы (из-за того же курса евро). Местные товаропроизводители либо закрылись, либо побежали за помощью к государству. Экспорт упал бы, импорт вырос, платежный баланс ухудшился. И вот у нас по новой началась бы девальвация рубля. Только не при избытке "напечатанной" национальной валюты, как в Европе или КНР, а при ее дефиците и сжатии денмассы. Здравствуй, острый кризис.

К счастью, весь описанный выше сценарий вполне невозможен. У американцев нет наших правительственных экономистов, а значит, и нет никаких шансов на падение их долговой "пирамиды" — им печатать деньги религия позволяет, и они не раз делали это в безумных количествах, безо всяких вредных последствий для своей экономики. Скорее, глядя на графики прошлого мирового кризиса, с большой пользой — в сравнении с Россией, ничего не печатавшей.

Почему рост американского госдолга для нас всегда хорошая новость?

Все вышеописанное вовсе не значит, что большой — хотя и не рекордный, как мы показали в начале текста — долг Штатов совсем безобиден для них. Нет, как раз для США он — весьма печальное явление. Дело в том, что большой госдолг означает, что деньги частных инвесторов не идут на фондовый рынок (через выпуск акций на который финансируются быстрорастущие предприятия) или в облигации больших корпораций, типа GM (такими облигациями финансировать развитие бизнеса дешевле, чем кредитами от банков). Гособлигации удерживают частные капиталовложения как губка воду.

Да, снижение налогов при не снизившихся госрасходах поощряет рост спроса — за счет того, что накопления инвесторов превращаются в потребление госбюджета. Но экономике нужен не только потребительский спрос, но и капиталовложения — их дефицит замедляет экономический рост. Недавняя научная работа американских же авторов показывает: если бы не сочетание большого публичного и частного долга, американская экономка росла бы на 0,43 процент ВВП в год быстрее, чем она росла в реальности .

Понимаете? Если сейчас Штаты растут на 4,10 процента ВВП в год , в разы быстрее нас, то с умеренным долгом, как при Кеннеди, они, быть может, росли бы на 4,53 процентов ВВП в год. А для баланса сил между Россией и США это смертельно опасно. Напомним печальные факты: Америка с 2008 года нарастила разрыв по ВВП с Россией. За счет менее зашорено мыслящих экономистов они падали втрое слабее нас. Из-за этого наш восстановительный рост в 2010-2012 году был быстрее американского.

Но с 2012 года восстановительный рост закончился, и в 2013-2018 годах наш экономический рост постоянно и заметно ниже американского. Каждый из этих пяти лет слегка увеличивал пропасть между экономическими возможностями России и ее наиболее агрессивного партнера. Причем на данный момент даже неясно, когда эта ситуация закончится и когда мы начнем расти хотя бы также быстро как США.

Прямо скажем: мы никому не советовали бы ставить деньги на то, что это случится в текущем десятилетии. Особую тяжесть ситуации придает то, что Россия и США в 2008 году начинали с сильно неравных позиций — американская экономика уже тогда была во много раз больше нашей. Плохо крепчать медленнее, чем самый здоровый забияка в округе. Но вдвойне плохо, когда этот забияка и до всякого роста был заметно крупнее вас.

В такой ситуации американский долг играет для нашей страны неоценимую роль. Он замедляет американский экономический рост, не давая ему уж совсем неприлично обгонять наш. Он не позволяет экономическим позициям Вашингтона укрепляться чересчур сильно, и это означает, что каждый год американцы чуть меньше вкладывают в свои вооружения, в деятельность своих разведок, в стимулирование цветных революций на всем глобусе — от Никарагуа до Украины.

Трудно не оценить эту "пирамиду" как настоящий подарок судьбы. Чем дольше Штаты будут ее наращивать, тем лучше для нас. Пусть нам не повезло с качеством наших министров от экономики — но ошибки их американских коллег хотя бы частично компенсируют наше невезение.