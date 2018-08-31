МС-21-300 успешно завершил ночные испытания

Ночная посадка является одним из этапов подготовки самолёта к серийному производству.

В рамках испытательной программы опытный самолёт МС-21-300 впервые выполнил посадку в тёмное время суток, сообщает РИА "Новости". МС-21-300 проходит испытания на аэродроме Лётно-исследовательского института им. М. М. Громова — во время полёта специалисты протестировали работу систем навигации и посадки, а также внешней светотехники борта.

Сообщается, что в лётных тестах участвуют два борта МС-21-300. Вторая машина находится на статических испытаниях в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени Жуковского. Одновременно с испытаниями на Иркутском авиационном заводе строятся ещё три опытных самолёта, два из которых поднимутся в воздух, а один поступит в ЦАГИ для дальнейших испытаний на земле.

МС-21— российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, разработанный ОКБ Яковлева и корпорацией "Иркут". Согласно официальным планам, ввод в эксплуатацию первых самолётов семейства МС-21 и их сертификация намечены на ближайшие годы. Общий портфель заказов на МС-21 составляет не менее 279 бортов.