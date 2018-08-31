Учёные обнаружили "тепловую бомбу" под Арктикой

Толстая ледяная корка, по словам исследователей климата, может растаять очень быстро.

Океанографы Йельского Университета заявили, что ледяной покров с толщиной до нескольких метров может стать заметно меньше, поскольку под зоной полярных льдов обнаружены тёплые течения, растапливающие арктический регион, сообщает Science Alert. Учёные выяснили, что в период с 1987 по 2017 год количество тёплой воды в центральной части Арктики увеличилось вдвое, а средняя температура Северного Ледовитого океана скоро значительно повысится.

Исследователи из Океанографического института Вудс-Хоул подтвердили догадку коллег: по их мнению, температура воды в аномально тёплой зоне будет лишь подниматься, что приведёт к таянию значительной части льдов в арктическом регионе. По мнению климатологов, всё это происходит благодаря глобальному потеплению и повышенной солнечной активности, из-за которой нагреваются даже зоны вечной мерзлоты.

Ранее учёные из Стокгольмского университета, Стэнфорда и Кембриджа заявили, что средняя температура на Земле выходит из-под контроля человечества и в ближайшее время может вырасти ещё на 4–5 градусов.