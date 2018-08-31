Россия прекратит возить американцев на МКС

Контракт РФ и NASA на доставку американских астронавтов истекает в апреле 2019 года.

Вице-премьер Правительства РФ Юрий Борисов заявил о том, что контрактные обязательства России перед США по доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) завершатся в апреле 2019 года, сообщает РИА "Новости". Борисов отметил также, что с 2019 года американские астронавты будут летать к МКС на своих кораблях.

Доставкой американских специалистов на МКС будут заниматься сразу две компании — военно-промышленный гигант Boeing и частная космическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Для этого будут использоваться корабли CST-100 Starliner и Dragon. Ранее американские космонавты летали на МКС на российских кораблях "Союз".