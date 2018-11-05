Луна, Марс, а дальше? Куда ещё могут переселиться люди с Земли

Человечество может толкнуть "на колонизацию" или острая необходимость (например, неминуемая гибель нашей планеты), или очень серьёзный бизнес. Тогда на других планетах обязательно возникнут вахтовые поселения.

Во многом колонизация Солнечной системы тормозит потому, что нам и тут хорошо. Зачем лететь куда-то далеко, если там гораздо сложнее жить, чем на Земле, а в настоящее время плюсы от колонизации неочевидны. Более того, даже на нашей планете человечество селится лишь в тех местах, где тепло, комфортно, поближе к морю и цивилизации.

Целый континент — Антарктида — так пока и остаётся абсолютно пустынным лишь потому, что климат там хуже, чем тот, к которому мы привыкли. Хотя есть и воздух для дыхания, и остальной мир недалеко. Однако желающих жить не находится.

Всё это стоит помнить, когда мы говорим о будущей колонизации Солнечной системы. Человечество с места может сдвинуть или острая необходимость (например, неминуемая гибель нашей планеты), или очень серьёзный бизнес, возможность делать огромные деньги. Тогда на других планетах обязательно возникнут вахтовые поселения.

Ограниченный выбор

Именно поэтому колонизация космических тел вплотную сопряжена с их терраформированием, то есть подготовкой для жизни. Терраформирование — это изменение климатических условий планеты, спутника или же иного космического тела для приведения атмосферы, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для обитания земных животных и растений.

Если говорить простыми словами, то классическое "и на Марсе будут яблони цвести" — это как раз про терраформирование. Именно по принципу возможности и реалистичности терраформирования и можно смотреть на потенциальные места, куда человечество сможет переселиться в отдалённом будущем.

Что ещё важно? Желательна хотя бы небольшая гравитация — не меньше, чем одна пятая от земной. Иначе всем колонизаторам и поселенцам придётся столкнуться с проблемой регресса мышечной ткани, хрупкостью костей, а о рождении здоровых людей при нынешнем уровне медицинского развития можно будет просто забыть.

Поэтому людям требуется небесное тело достаточных размера и веса, небольшие астероиды откидываем. Сразу же убираем и планеты с максимально недружественной по отношению к человеку средой, например, Венеру, Меркурий. В первом случае — атмосфера из кислоты, во втором — огромная температура на поверхности.

Что ещё требуется — несомненно, очень важно наличие воды. Вода — это не только необходимая основа для жизни, но ещё и топливо (водород), и окислитель (кислород). Поэтому наличие воды в жидком или замёрзшем виде на поверхности или под ней сразу переводит небесное тело в разряд лидеров.

По остаточному принципу

Понятно, что предпочтительнее всех выглядят Луна и Марс. Луна близко, последние исследования показывают, что ближе к её полюсам находятся залежи льда. А это вода и возможность получения топлива. Проблем для освоения, пожалуй, только две — на Луне практически нет атмосферы, есть очень слабая оболочка экзосферы, а значит, проблемы с космической радиацией и серьёзная метеоритная угроза. На Марсе ещё лучше, там есть и атмосфера, и возможность устроить терраформирование.

Впрочем, отвлечёмся от них и попробуем перебрать самые интересные небесные тела для будущей колонизации. Предсказать, какое из них люди начнут осваивать в первую очередь, не получится, но можно надеяться, что это случится при нашей с вами жизни.

Европа

Четвёртый по размерам спутник Юпитера. Гравитация на экваторе: 0,13 земной. Средняя температура у поверхности: –240 °С. Атмосфера кислородная, очень слабая. Среднее расстояние до Земли: 628,3 млн км. Местные сутки — 3,5 земных.

На самом Юпитере человечеству точно делать нечего. Убийственная гравитация планеты-гиганта вместе с плотнейшей атмосферой, в которой свирепствуют постоянные шторма, — это не лучшее место для жизни. А вот один из спутников Юпитера — уже вполне себе вариант.

Во-первых, там есть вода, много воды. Но если поверхность спутника покрыта коркой льда и температуры там губительные для человека, то, по мнению учёных, в глубине ситуация может быть кардинально иной. Вполне возможно, что под ледяной коркой Европы находится тёплый водный океан.

Уже сейчас считается, что Европа — это одно из немногих мест Солнечной системы, где жизнь существовала гораздо раньше, чем на Земле. Сейчас готовятся миссии и автоматические платформы, способные пробурить ледяную кору Европы и попробовать найти простейшую бактериальную жизнь под холодной бронёй спутника. Пока это дело не самых ближайших лет, но исследовать Европу очень важно. Это может пролить свет и на происхождение жизни на Земле.

В остальном же, увы, условия очень и очень суровые — высокий уровень радиации, низкие температуры. В общем, всё плохо. С чем точно будет у колонистов полный порядок, так это с красивейшими селфи на фоне огромного — в полнеба — Юпитера, переливающегося всеми оттенками красного и оранжевого.

Титан

Крупнейший спутник Сатурна Титан примерно в полтора раза больше Луны. Гравитация на экваторе: 0,14 земной. Средняя температура: –180 °С. Среднее расстояние до Земли: 1278 млн км. Атмосфера азотная, около 1,5% метана. Местные сутки — 7,2 земных.

На этом спутнике даже есть жидкость. Правда, это совсем не вода, а метан. В азотной атмосфере по небу Титана плывут метановые облака, идут метановые дожди, они ручейками и реками текут по ледяному рельефу. Холодно, просто адски холодно.

Зато такая плотная метановая атмосфера даст защиту от солнечной радиации. Нет там и геологической активности — постоянных землетрясений. Не зафиксированы, в отличие от других мест, и очень сильные, практически разрушительные ураганы.

Зато давление атмосферы не сильно отличается от привычного нам. Да, конечно, требуется скафандр для защиты от холода и от метана, дышать которым человек не умеет. Но в целом это делает дальний спутник пригодным для строительства форпоста человечества на дальних границах Солнечной системы. С солнечным светом тут, правда, проблема, но зато метана — отличного, готового топлива — сколько хочешь. Жги да грейся.

Невысокая гравитация и плотная атмосфера делают возможным перемещение по Титану при помощи больших прыжков. А возможным средством для дальних перемещений могут стать глайдеры или специальные планеры, способные при минимуме энергозатрат перевозить колонизаторов на дальние расстояния.

Церера

Самый крупный из известных на данный момент астероидов главного пояса. Атмосфера отсутствует. Гравитация на экваторе: 0,028 земной. Температура у поверхности: –106 °С. Местный год: 4,6 земного, сутки — 0,38 земных.

С одной стороны, мы уже отмечали, что жизнь на астероидах не сахар, да и вообще вряд ли возможна. С другой стороны, слишком уж интересной выглядит возможность будущей добычи минералов. Там есть где разгуляться — предполагается, что в астероидном поясе сосредоточены огромные запасы и золота, и платины, и других ценных металлов.

А ведь почти треть от массы всего пояса — это и есть Церера. Предполагается, что внутри астероида найдётся даже вода, так необходимая будущим колонистам. И там есть хотя бы какая-то гравитация, в отличие от астероидов меньшего размера, которыми можно просто пренебречь. Да, будет очень и очень непросто, но мы с самого начала сказали, что колонизация — это для сильных духом и готовых к лишениям.

Там нет атмосферы и нет сезонных колебаний климата. Там пусто и голо, как на куске камня посреди безбрежного космоса. Собственно, Церера и является этим самым камнем.

С чего начать?

Куда ни кинь, а по всей Солнечной системе мест, где человечество могло бы хотя бы выживать, не так много. Поэтому понятно, что такой переезд на другие планеты и небесные тела может быть либо крайней мерой, либо состоится, когда человечество научится создавать себе комфортные условия для жизни практически где угодно.

Пока же это выглядит очень и очень странным решением. Плюсов у колонизации реально мало, экономических причин нет, стоить это будет бешеных денег. В общем, пока гораздо более реалистичным выглядит вариант не готовить чемоданы, чтобы убежать с Земли, а лучше заботиться о своей родной планете.

Потому что все альтернативы выглядят как-то не очень. Особенно если сравнивать их не с Антарктидой, а с Крымом.