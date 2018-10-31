Учёные создали луч-транспортёр из сериала "Стартрек"

Несмотря на сложность, технология уже работает в лабораторных условиях и показывает отличные результаты.

Учёные из Университета Аделаиды в Австралии разработали технологию перемещения атомов с помощью световой энергетической ловушки — устройства, которое работает по принципу транспортёров из сериала "Звёздный путь", пишет газета Daily Mail. До перемещения людей и крупных предметов весом в несколько тонн дело пока не дошло, но передача данных по оптическому волокну с помощью световой ловушки уже осуществляется.

Учёные отмечают, что эта технология может стать основой для квантовых сетей передачи данных, передающих колоссальные объёмы информации в десятки тысяч раз быстрее относительно современных линий связи. Синие и зелёные лазеры, как в фильмах, учёные не используют — технология перемещает атомы с помощью инфракрасного излучения.