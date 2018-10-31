Учёные назвали главную причину болезней человека

Исследователи считают, что вмешаться в генетический код человека и продлить жизнь мешает иммунная система.

Учёные из Медицинского центра Шарите обнаружили, что во время процесса редактирования генов иммунные клетки начинают реагировать на внедрение "посторонних объектов", являющихся частью инструмента для генетического редактирования. Генетики выяснили, что иммунная система активирует защитный механизм, который сводит на нет усилия по изменению генетической структуры. Эта особенность организма, по данным немецких генетиков, не позволяет создать абсолютно здорового и не подверженного заболеваниям человека, пишет журнал Nature.

Ранее белок Cas9 планировали использовать как "строительный материал" в генетическом редакторе CRISP, с помощью которого можно "выбивать" дефектные гены из цепочки ДНК. Следующим этапом исследований станет поиск эффективного инструмента для "отключения" иммунной системы или её части. Такой шаг, по данным учёных, позволит упростить генетическое вмешательство в организм и расширит возможности современной медицины.