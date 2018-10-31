Две американки впервые выносили и родили одного ребёнка

Несмотря на экспериментальный метод зачатия и переноса плода, ребёнок родился абсолютно здоровым.

Сёстры Эшли и Блисс Коултер из США стали участницами уникального эксперимента. Впервые двум разным женщинам удалось вырастить и родить одного ребёнка. Благодаря использованию реципрокного экстракорпорального оплодотворения ребёнок может быть зачат с помощью яйцеклетки одной женщины, а затем помещён в маточную полость другой женщины, потенциально имеющей проблемы с зачатием и фертильностью в целом, сообщает New York Post.

При модифицированном реципрокном ЭКО оплодотворённые яйцеклетки Блисс были помещены внутрь специальной биологической капсулы-инкубатора INVOcell, которую после помещения биоматериала в свою очередь зафиксировали в шейке матки Блисс на пять дней до образования жизнеспособного эмбриона. Позднее зародыш был перенесён в матку Эшли и наблюдался учёными в течение 10 дней, пока полностью не прижился. Исследователи отмечают, что новый метод ЭКО не требует больших затрат, а его стоимость всего $15 тыс., что в два раза меньше, чем "классическое" ЭКО.

Учёные отмечают, что, несмотря на крайне необычный способ зачатия, малыш родился абсолютно здоровым, а возраст "ребёнка из пробирки" уже достиг пяти месяцев. По словам учёных, новый метод позволит значительно увеличить шансы бездетных пар, имеющих серьёзные проблемы с зачатием и рождением детей.