NASA испытало бесшумный сверхзвуковой самолёт

Построить "наследника" сверхзвуковых самолётов "Конкорд" планируют в ближайшие несколько лет.

NASA завершило первый этап испытаний самолёта X-59, разработку которого по заказу агентства проводит компания Lockheed Martin. Отмечается, что первые тесты машины, создаваемой в рамках проекта QueSST, направлены на выявление "аэродинамических проблем" конструкции. Первый этап испытаний необходим специалистам для оценки возможностей полёта и маневрирования машины на низких скоростях.

Отличительной чертой нового самолёта является аэродинамическая схема, при которой на поверхности летательного аппарата будет формироваться как можно меньше "аэродинамического сопротивления". Вместе с переработанными реактивными двигателями такое решение поможет значительно снизить шумность машины при взлёте и заходе на посадку. Перспективный сверхзвуковой самолёт на базе планера X-59 должен будет выполнять крейсерские полёты на высоте почти 17 тыс. метров. Крейсерская скорость машины при этом составит не менее 1,5 тыс. километров в час.