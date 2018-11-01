Учёные показали снимки "хищной" чёрной дыры в центре Млечного Пути

Уникальное космическое явление оказалось способно "поедать" часть звёзд, находящихся поблизости.

Исследователи из Европейской южной обсерватории и Института Макса Планка впервые получили детальные снимки уникального космического явления — чёрной дыры, расположившейся практически по центру "домашней" галактики землян — Млечного Пути. Астрофизики выяснили, что чёрная дыра "всасывает" огромные объёмы горячего газа, а скорость завихрений при этом составляет более 320 млн километров в час, сообщает Daily Mail.

Чёрная дыра "Стрелец-А" известна учёным давно, однако необычные свойства этого явления исследователи не изучили полностью до сих пор. Отмечается, что всплески "хищной активности" нерегулярны, однако при последующих "сеансах" всасывания внутри чёрной дыры могут пропадать целые группы крупных звёзд.