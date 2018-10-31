Биткоины признали угрозой для существования Земли

Исследователи считают, что майнинг криптовалюты наносит прямой ущерб экологии планеты.

Учёные из Гавайского университета выяснили, что люди, вовлечённые в майнинг биткоина, значительно сильнее вредят окружающей среде и значительно увеличивают расход электроэнергии в отдельных регионах мира. Всё это, по мнению климатологов, заставляет как небольшие, так и крупные страны вырабатывать больше энергии, чем требуется для обычной жизни, сообщает Science Alert.

Всё это может привести к тому, что рост средней температуры на планете на 2 и более градусов человечество сможет ощутить уже в 2033 году. При этом майнинг биткоина могут включить в список экологических угроз наравне с выбросами углерода, добычей нефти и другими антропогенными факторами. Согласно некоторым подсчётам, мощности, которую биткоин-сеть тратит для проведения одной транзакции, может быть достаточно для снабжения энергией дома средних размеров в течение целого месяца.