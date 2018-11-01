Учёные выяснили, что обычные тараканы владеют каратэ

Необычные приёмы эти насекомые постоянно применяют, чтобы отбиваться от насекомых-хищников.

Учёные из Университета Вандербильта выяснили, что обычные тараканы применяют приёмы, похожие на каратэ, когда "бьются" с насекомыми-хищниками, пишет Daily Mail. Для выявления защитных механизмов биологи "стравили" тараканов и ос из подсемейства сeropalinae между собой.

Инстинкт самосохранения у обычных тараканов проявился самым необычным образом. Вместо тактики сдерживания тараканы продемонстрировали агрессивный бой, в ходе которого осам наносились беспощадные удары задней лапкой с разворота. Одного удара тараканьей лапой с шипами оказалось достаточно для нокдауна — после некоторого "отдыха" осы вновь совершали нападение.

Учёные выяснили, что быстро ориентироваться в пространстве таракану помогают усики, которые работают как своеобразная антенна, указывающая "направление удара". Методом ударов с разворота, по данным учёных, пользовались 63 процента изученных особей.