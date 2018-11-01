Российские медики вылечили смертельно опасный порок сердца

Сибирские кардиохирурги планируют внедрить в медицину новый метод эндоскопического лечения трудных или врождённых пороков сердца.

Кардиохирурги из Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина провели первую операцию по замене сердечного клапана у пациента с диагнозом "недостаточность митрального клапана" — одной из самых опасных приобретённых патологий сердца, сообщает РИА "Новости". Операцию удалось провести благодаря технологии 3D- визуализации, обеспечивающей полный обзор. С помощью новой технологии российские кардиохирурги смогли с высокой точностью реконструировать вышедший из строя митральный клапан.

Врачи кардиохирургического отделения приобретённых пороков сердца выполнили пациенту клапаносохраняющую операцию с минимальной хирургической травмой: доступ к сердцу осуществили без рассечения грудины — через небольшие проколы. На протяжении всей операции хирург наблюдал за своими действиями на мониторе. Отмечается, что такие операции делают всего в нескольких странах мира, а восстановление после эндоскопических операций проходит в разы быстрее. 24-летнего пациента, которому ранее был поставлен неутешительный диагноз, после операции выписали из стационара на седьмые сутки.