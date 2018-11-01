Создатель Интернета заявил о скорой гибели Google и Facebook

Тим Бернерс-Ли считает, что эти корпорации "слишком могущественны" и с ними нужно что-то делать.

Британский учёный Тим Бернерс-Ли, которого называют создателем Интернета, заявил, что крупные IT-корпорации вроде Google и Facebook рано или поздно придётся разделить. Как сообщает Reuters, учёный считает, что такие компании имеют слишком много власти и хранят информацию чуть ли не на половину человечества.

Издание отмечает, что такие корпорации, как Apple, Microsoft, Amazon, Google и Facebook имеют общую рыночную капитализацию в размере $3,7 трлн, что соответствует валовому внутреннему продукту Германии в прошлом году. По словам Тима Бернерса-Ли, корпорации по-прежнему доминируют на рынке, скупая различные стартапы и интересные технические решения, что не даёт развиваться другим участникам рынка.