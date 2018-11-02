Вода в разломе Сан-Андреас начала кипеть

Под угрозой из-за внезапно появившегося гейзера с кипятком оказалась местная железная дорога.

Округ Империал в американском штате Калифорния прорвало — на месте трансформного разлома Сан-Андреас образовался огромный гейзер с горячей водой. Местные службы экстренной помощи в первые часы после обнаружения гейзера не имели плана действий и для ограждения опасного участка начали использовать металлическую стену. Геологическая служба США отмечает, что раньше в этом районе гейзеры "росли" на поверхность со скоростью примерно 18 метров в год, однако теперь такое расстояние столб воды с температурой почти в 95 градусов может преодолеть всего за один день, сообщает Daily Mail.

Находящийся под угрозой участок железной дороги был полностью закрыт, а поезда перемещены на запасную ветку. Как сообщают местные службы экстренной помощи, гейзер не только принёс столб горячей воды, но и поднял из глубины токсичные, плохо пахнущие пары, которые на первый взгляд можно принять за аварию на химическом заводе. Ранее американские геологи выяснили, что вдоль разлома Сан-Андреас постоянно растёт сейсмическая активность, а крупным городам Калифорнии, таким как Лос-Анджелес, грозит сильнейшее землетрясение.