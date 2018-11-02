Российский вездеход признали лучшей машиной для апокалипсиса

Немецкие специалисты выяснили, что вездеход практически идеален по сочетанию цена/качество.

Немецкий автомобильный журнал AMS сообщает, что в случае мирового апокалипсиса есть всего одна машина, способная ездить там, где это будет нужно. Мнение журналистов из Германии разделяет и британский таблоид Daily Mail — издание называет российские вездеходы "Шерп" машиной, способной вылезти из любой ситуации.

С 2015 года вездеход "Шерп" запущен в серийное производство. Его особенностью стали огромные колеса низкого давления, благодаря которым машина может двигаться как по глубокому снегу, так и по болотам. Кроме того, провалиться под тонкий лёд на озере больше не страшно — "Шерп" может грести четырьмя колесами вместо гребных винтов, что позволяет двигаться даже по открытой воде со скоростью в пару километров в час.