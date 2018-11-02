Началось. Британцы заменили почтальонов роботами

Теперь целый город избавится от людей, разносящих почту. Эксперты говорят, что уходит целая эпоха.

Разработанные стартап-проектом Starship Technologies роботы-почтальоны позволят жителям города Милтон-Кейнс получать или отправлять посылки в полностью автоматическом режиме, контролируя весь процесс доставки с помощью приложения Starship Deliveries, которое может работать на операционных системах IOS и Android, сообщает Daily Mail.

С помощью комбинированных систем геолокации и обзорных камер на 360 градусов робот-почтальон может доехать до получателя, а посылка всё время будет лежать в специальном контейнере. Благодаря шестиколёсной ходовой, работающей на электродвигателях, робот сможет без труда забираться на тротуары, а также сможет взбираться по склонам или спускаться с них. Кроме того, в режиме тестирования крошечные роботы, больше похожие на луноходы, уже "пробежали" более 160 тыс. километров и никаких проблем, связанных с поломками, разработчики не обнаружили. На данный момент, стоимость услуг робота-почтальона будет составлять около $10 в месяц, что позволит местному муниципалитету практически полностью отказаться от услуг людей-почтальонов.