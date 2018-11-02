Редкий "зверь". Американцы построили Mustang с двигателем от Ferrari

Машина может управляться удалённо — для этого тюнеры создали уникальный пульт управления.

Американское тюнинг-ателье Corruptt изготовило уникальный, даже по меркам тюнинг-индустрии, классический автомобиль. На базе классического кузова Ford Mustang был построен совершенно новый автомобиль, центральным элементом которого стал двигатель V8 от Ferrari F430, к нему для остроты ощущений прикрутили два турбонаддува. Как отмечает издание The Drive, в итоге получился уникальный, быстрый классический автомобиль на современной компонентной базе.

В результате доработок с 4,3-литрового V-8 удалось "снять" почти 700 лошадиных сил. Привод остался "классическим" — через карданный вал на задние колёса. "Хардкорный" Mustang, как его называют создатели, оснащён регулируемой пневмоподвеской, системой дистанционного запуска и удалённого открытия/закрытия дверей, капота и багажника. Автомобиль был продемонстрирован на стенде компании в рамках выставки SEMA-2018 в Лас-Вегасе.