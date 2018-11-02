Учёные обвинили супергероев в жестокости и насилии без причины

Исследователи считают, что положительные герои совершают больше актов насилия, чем злодеи.

В рамках проведения Национальной конференции Американской педиатрической ассоциации исследователи из Университета штата Пенсильвания заявили, что супергерои в фильмах и комиксах чаще совершают акты насилия, чем их противники. Исследователи пришли к выводу, что в 10 популярных блокбастерах, снятых по комиксам, в числе которых оказались "Отряд самоубийц", "Дэдпул" и "Мстители", супергерои совершили 2191 акт насилия и рукоприкладства, в то время как отрицательные герои били кого-то кулаками и тяжёлыми предметами всего 1724 раза.

Отмечается, что 6590 раз супергерои использовали смертельное оружие, хотя в этом не было никакой необходимости. Злодеи, в свою очередь, всего 600 с небольшим раз прибегали к такому методу. При этом социологи выяснили, что мужчины проявляли агрессию в пять раз чаще персонажей женского пола. Такие цифры беспокоят американских исследователей, так как маленькие дети и подростки воспринимают поведение супергероев как эталонное.