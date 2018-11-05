Учёные заявили о восстановлении озонового слоя Земли

Исследователи отмечают, что до первоначального состояния защитный щит Земли может восстановиться за 40 лет.

Представители Всемирной метеорологической организации заявили, что озоновый слой Земли начал медленное восстановление: на 1–3 процента за 10 лет. К таким результатам, по данным учёных, привело соблюдение Монреальского протокола, запрещающего производство соединений, разрушающих озоновый слой.

Климатологи отмечают, что при сохранении текущих темпов сокращения вредных производств и перехода на экологически чистую промышленность восстановление озонового слоя в Северном полушарии можно ожидать уже к середине 2030-х годов. Полное восстановление "планетарного щита" стоит ожидать примерно к 2060 году.