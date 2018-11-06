Учёные собираются дозвониться до пришельцев с помощью лазера

Учёные верят, что мощный поток излучения позволит пришельцам быстрее найти Землю и прилететь с визитом.

Учёные из MIT представили проект гигантского лазера, который планируется направить в дальний космос. Такой подход, по словам учёных, позволит быстрее встретиться с обитателями других звёздных систем, более развитых в техническом отношении, сообщает Daily Mail. Физики отмечают, что мощности установки хватит, чтобы "пробить" космическое пространство на расстояние в 20 тыс. световых лет.

Лазерный комплекс, мощность которого может составить 1–2 мегаватта, будет "подсвечивать" Землю через огромный 30-метровый телескоп, что позволит "просигналить" обитателям дальнего космоса как можно сильнее. Исследователи отмечают, что с помощью такой технологии можно будет установить связь с разумными существами, которые могут обитать в районе Проксима Центавра — ближайшей к Солнцу звезде, вокруг которой сформировано большое количество экзопланет. Следующей точкой, куда учёные хотят "дозвониться" с помощью лазера, станет район TRAPPIST-1 — одиночной звезды в созвездии Водолея, удалённой от Солнца на расстояние в 39,5 световых лет.