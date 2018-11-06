Биткоин оказался вдвое дороже золота и платины

Учёные говорят, что повальное увлечение майнингом до добра не доведёт, и призывают "что-то сделать" с добычей криптовалюты.

Исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж заявили, что стоимость добычи одного биткоина вдвое выше, чем стоимость добычи золота или платины. Как сообщает Guardian, учёные выяснили, что для выработки одного биткоина затрачивается 17 мегаджоулей энергии (по сравнению с четырьмя, пятью и семью мегаджоулями для меди, золота и платины соответственно).

При этом потребление электричества для майнинга криптовалюты постоянно растёт — в 2017 году все майнинг-фермы для добычи биткоинов тратили столько же электроэнергии, сколько тратит Ирландия. В 2018 году расход электроэнергии на добычу биткоинов оказался сопоставим с количеством электроэнергии, необходимым для освещения и обогрева такой страны, как Дания. Ранее учёные из Гавайского университета выяснили, что люди, вовлечённые в майнинг биткойна, значительно сильнее вредят окружающей среде и увеличивают расход электроэнергии в отдельных регионах мира.