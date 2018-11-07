Британцы построили самый быстрый электробайк в мире

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Британцы построили самый быстрый электробайк в мире

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Фото: © electrek.co

Мотоцикл имеет все шансы стать не только самым быстрым в мире, но и самым дорогим двухколёсным транспортным средством.

Мотоцикл под названием Arc Vector создан бывшим главой дизайнерского подразделения Jaguar Марком Трумэном, и с точки зрения дизайна это один из самых красивых мотоциклов в мире. Вместо бензинового двигателя за разгон мотоцикла отвечает электродвигатель на 95кВт. Мощная силовая установка позволяет разогнать электробайк до 100 км/ч за 2,7 секунды, сообщает Electrek.

Кроме того, аккумуляторы повышенной ёмкости позволили инженерам добиться максимального запаса хода в 193 километра по шоссе и 274 километра при "щадящем" режиме работы в городе. Корпус электробайка выполнен из углеволокна и прочных полимеров, защищающих технику при падении. Предзаказ на Arc Vector уже открыт, и желающих купить уникальный мотоцикл уже достаточно, даже несмотря на высокую стоимость — топовая версия обойдётся клиентам компании в $117 тыс. Помимо самого байка в комплект поставки входит фирменная зарядка и аксессуары.

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