Британцы построили самый быстрый электробайк в мире

Мотоцикл имеет все шансы стать не только самым быстрым в мире, но и самым дорогим двухколёсным транспортным средством.

Мотоцикл под названием Arc Vector создан бывшим главой дизайнерского подразделения Jaguar Марком Трумэном, и с точки зрения дизайна это один из самых красивых мотоциклов в мире. Вместо бензинового двигателя за разгон мотоцикла отвечает электродвигатель на 95кВт. Мощная силовая установка позволяет разогнать электробайк до 100 км/ч за 2,7 секунды, сообщает Electrek.

Arc Vector electric motorcycle is the most high tech $117k & 150 mph cafe racer https://t.co/SYWKGL0EHw by @MicahToll pic.twitter.com/URsPHlaf9q — Electrek.Co (@ElectrekCo) 6 ноември 2018 г.

Кроме того, аккумуляторы повышенной ёмкости позволили инженерам добиться максимального запаса хода в 193 километра по шоссе и 274 километра при "щадящем" режиме работы в городе. Корпус электробайка выполнен из углеволокна и прочных полимеров, защищающих технику при падении. Предзаказ на Arc Vector уже открыт, и желающих купить уникальный мотоцикл уже достаточно, даже несмотря на высокую стоимость — топовая версия обойдётся клиентам компании в $117 тыс. Помимо самого байка в комплект поставки входит фирменная зарядка и аксессуары.