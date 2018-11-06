Казахстан отказался от ракет "Союз" в пользу Falcon 9

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Казахстан отказался от ракет "Союз" в пользу Falcon 9

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Фото: © flickr.com/NASA HQ PHOTO

Представители правительства страны отмечают, что такое решение принято по экономическим соображениям.

Пресс-секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов сообщил, что решение о выводе национальных спутников на орбиту впервые принято в пользу американского оператора космических пусков — компании SpaceX и ракеты Falcon 9, сообщает "Интерфакс". Точную стоимость космического пуска Нуркенов не назвал, однако отметил, что вывод полезной нагрузки на американской ракете дешевле.

На ракету-носитель Falcon 9 будет установлен научный спутник KazSaySat и технологический космический аппарат KazistiSat. Запуск спутников может состояться уже 20 ноября с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

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