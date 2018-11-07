Учёные: Грязный воздух способен повредить мозг человека

Загрязнённый воздух становится не только главной причиной планетарной экологической катастрофы, но и одним из ключевых факторов развития болезней мозга.

Новые исследования, проведённые учёными в Шанхае, показывают, что одной из главных причин развития болезни Альцгеймера в раннем возрасте становится загрязнённый воздух. В исследование учёных было включено около 1500 детей, информация о здоровье которых была передана Школой общественного здравоохранения и превентивной медицины Университета Монаша, сообщает Science Alert.

Сопоставив данные об углеродистых частицах разной плотности в воздухе, исследователи обнаружили, что более 86% случаев развития аутизма было зафиксировано у детей, проживающих в течение трёх лет в тех районах города, где имеется наибольшая концентрация углеродистых частиц и токсинов в воздухе. Кроме того, учёные заметили, что чаще всего вредные примеси в воздухе и плохая экология провоцируют развитие болезни на втором и третьем годах жизни ребёнка. Исследователи предполагают, что токсичные элементы в воздухе в течение первого года жизни нарушают работу иммунной системы ребёнка, а ещё за год-два токсины вызывают нейроонтогенетические болезни, нарушая естественные биохимические процессы мозга.