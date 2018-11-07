Xiaomi создала надувную квартиру для жизни на Марсе

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Xiaomi создала надувную квартиру для жизни на Марсе

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Фото: © Wu Qingshan

Разработчики уверены, что в таком помещении первые колонисты Марса будут в полной безопасности.

Макет модульного помещения под названием MARS разработан китайской фирмой Open Architecturе в сотрудничестве с Xiaomi, имеет компактные размеры — всего 2,5 в длину и ширину при высоте в 2 метра. Разработчики заявляют, что в одном помещении собраны все необходимые системы жизнеобеспечения, что позволит космонавтам жить на поверхности Марса абсолютно автономно, сообщает Daily Mail.

<p>Фото: © Wu Qingshan</p>

Помимо небольших габаритов, проект модульной "квартиры" имеет целый ряд других преимуществ. Одной из самых необычных систем, внедрённых в конструкцию марсианского жилья, стала система развёртывания — "пузырь", в котором могут с комфортом жить два человека, значительно расширяет рабочее пространство, надувается с помощью обычного воздуха под давлением и встраивается в транспортировочный модуль.

Разработчики отмечают, что модульное жильё такого типа можно объединять в "квартиры" побольше и создавать наиболее удобные для жизни пространства.

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