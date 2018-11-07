Xiaomi создала надувную квартиру для жизни на Марсе

Разработчики уверены, что в таком помещении первые колонисты Марса будут в полной безопасности.

Макет модульного помещения под названием MARS разработан китайской фирмой Open Architecturе в сотрудничестве с Xiaomi, имеет компактные размеры — всего 2,5 в длину и ширину при высоте в 2 метра. Разработчики заявляют, что в одном помещении собраны все необходимые системы жизнеобеспечения, что позволит космонавтам жить на поверхности Марса абсолютно автономно, сообщает Daily Mail.

Помимо небольших габаритов, проект модульной "квартиры" имеет целый ряд других преимуществ. Одной из самых необычных систем, внедрённых в конструкцию марсианского жилья, стала система развёртывания — "пузырь", в котором могут с комфортом жить два человека, значительно расширяет рабочее пространство, надувается с помощью обычного воздуха под давлением и встраивается в транспортировочный модуль.

Разработчики отмечают, что модульное жильё такого типа можно объединять в "квартиры" побольше и создавать наиболее удобные для жизни пространства.