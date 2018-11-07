Учёные назвали самые полезные для организма продукты

Некоторые из них просто поднимают настроение, другие способны избавить от различных видов боли.

Британские диетологи составили список продуктов, употребление которых не только сделает человека счастливее, но и позволит избавиться от многих, в том числе и хронических, заболеваний. Каким бы странным ни было это сочетание, первое место в списке самых полезных продуктов занимают сельдерей и ореховое масло. Первый содержит апигенин — вещество, действующее на организм практически так же, как антидепрессанты. Считается, что апигенин снимает стресс и чувство тревоги, а также оказывает длительное успокаивающее действие. Ореховое масло, в свою очередь, содержит необходимые для нормальной работы мозга белки и жиры.

Кроме того, в список полезных для организма продуктов вошли мисо-супы и сушеный манго, авокадо, обычные яйца, орешки кешью, ржаные крекеры, тушеное мясо, соус карри, шоколад и листья салата. Диетологи отмечают, что при соблюдении распределённой диеты, когда каждый день в пищу употребляются конкретные продукты, организм восстанавливает способность к самоочищению и саморегуляции, разжижается кровь и улучшается кровообращение мозга, а метаболизм достигает сбалансированного уровня.