Специалисты NASA нашли айсберг в форме гроба

Необычную находку учёные обнаружили неподалёку от Шельфового ледника Росса в Антарктиде.

Исследователи из NASA сообщают, что ледник в форме гроба дрейфует в океане на протяжении 18 лет и является одним из самых крупных из обнаруженных в последнее время. Как сообщает Daily Mail, ледник совершает путешествие в "последний путь" — дрейф в более тёплые воды постепенно разрушает массивную глыбу льда.

Гляциологи из NASA утверждают, что из-за таяния льдов большая часть ледников в Антарктике уже через 30–40 лет прекратит своё существование. Сообщается также, что с 1992 года льды Антарктики "потеряли в весе" три триллиона тонн. Ранее исследователи обнаружили айсберг перфекциониста. В рамках операции IceBridge специалисты NASA нашли идеально ровный айсберг — такое явление, по словам исследователей, не удавалось зафиксировать десятки лет.