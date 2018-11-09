В Эстонии могут разрешить секс с роботами

Правительство страны уверено, что вопрос правового статуса роботов, которых можно использовать для секса, нужно решать в ближайшее время.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что вопрос этики в отношениях людей и роботов нужно обсуждать уже сейчас. Она считает, что вопросы насилия и сексуальных отношений людей с роботами стали наиболее острой темой, требующей чёткого определения.

Если у нас есть роботы с человеческими лицами и выглядящие как люди, то что с ними можно делать? Те вещи, которые запрещены в отношениях человек — человек, например, сексуальные отношения с детьми. Что можно, а чего делать нельзя? Керсти Кальюлайд

При этом президент Эстонии считает, что первые роботы, похожие на людей, ничего не понимают и не могут принести пользы человечеству. Также Кальюлайд отметила, что нельзя делить роботов на группы и категории, потому что из-за этого могут появляться "роботы-аутисты".