Российские нейросети помогут военным и найдут террористов в соцсетях

Созданием нейросетей, занятых укреплением национальной безопасности, займутся лучшие российские учёные.

Специалисты РАН предлагают начать крупный проект в области искусственного интеллекта, результаты которого будут способствовать обеспечению национальной безопасности РФ, в том числе повышению боеспособности отечественных Вооружённых сил, противодействию терроризму и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Как сообщает РИА "Новости", кроме информационной поддержки армии, российские нейросети будут способны искать террористов в социальных сетях.

Вице-президент РАН Владимир Чехонин заявил, что одна из задач этого проекта — расширить спектр возможностей экспертов, в том числе применительно к борьбе с экстремизмом и терроризмом. Чехонин отметил, что в США и странах ЕС уже сейчас активно работают программы по изучению роли психолого-поведенческого базиса при совершении терактов. По словам вице-президента РАН, подобные системы смогут помочь прогнозировать возможное общественно опасное поведение людей, а также позволят выработать комплекс необходимых превентивных мер.