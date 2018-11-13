Учёные рассказали о пользе влюблённости

Исследователи считают, что чувство влюблённости и ощущение взаимных чувств продлевают человеку жизнь.

Учёные из Университета Западной Виргинии выяснили, что влюблённость может воздействовать на головной мозг человека и способна оказывать комплексное "лечебное" действие на организм в целом. Как сообщает Daily Mail, влюблённость может стимулировать активность в 12 областях головного мозга, отвечающих за запоминание и процессы принятия решений, что делает человека успешнее в повседневных делах и работе.

Нейробиологи отмечают, что влюблённость позволяет "выбрасывать" в мозг сразу несколько типов гормонов, среди которых находятся дофамин и окситоцин. Присутствие этих гормонов стимулирует умственную деятельность и позволяет принимать более адекватные решения. Кроме того, влюблённость может также повлиять на способность организма бороться с инфекциями. Исследования, проведённые на 50 женщинах разного возраста, показали, что влюблённые обладают более высоким иммунитетом. Организм влюблённого человека, по данным учёных, может самостоятельно бороться с инфекциями и вирусами.