"Роскосмос" показал космический корабль с ядерным двигателем

Транспортная система нового типа сможет совершать перелёты на сверхдальние расстояния.

В рамках торжественных мероприятий, посвящённых 85-й годовщине со дня образования научно-исследовательского центра им. Келдыша, корпорация "Роскосмос" показала внешний облик принципиально нового космического корабля, оснащённого ядерной энергетической установкой. Отмечается, что такой космический корабль — одна из научных разработок центра.

Сообщается также, что работу над энергетической установкой Исследовательский центр имени Келдыша проводит совместно с госкорпорацией "Росатом". Подробные технические данные нового корабля, включая тип реактора и возможности пребывания в космическом пространстве, пока не раскрываются.