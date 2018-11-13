Учёные доказали, что женщины глупее мужчин

Исследователи выяснили, что мужчины рациональнее, рассудительнее и серьёзнее подходят к решению сложных проблем.

Нейробиологи и нейрофизиологи из Кембриджского университета выяснили, что склонность к систематизации и упорядочиванию процессов и отдельных механизмов позволяет головному мозгу мужчин лучше и быстрее обнаруживать самые незначительные детали. Исследовав активность мозга мужчин и женщин, учёные выяснили, что даже имея серьёзные заболевания мозга, мужчины быстрее решают сложные многовекторные задачи, которые отличаются друг от друга и по объёму, и по характеру.

При этом исследователи выяснили, что женщины больше склонны к эмоциональной оценке окружающих людей и ситуаций, вследствие чего почти постоянно (в 75 процентах случаев) принимают неправильные решения. Исследовательская выборка, включившая в себя почти 700 тыс. человек (включая 37 тыс. человек с расстройствами аутического спектра), доказала, что эмоциональные "встряски", происходящие с женщинами в повседневной жизни, нарушают способность женского мозга адекватно воспринимать реальность.

Эмоциональная "скупость" мужчин позволяет решать как мелкие проблемы и задачи, так и крупные, прямо или косвенно влияющие на жизнь сотен и даже тысяч людей. Исследователи отмечают, что из-за особенностей "режимов работы" женского мозга представительницы прекрасного пола чаще преуспевают в гуманитарных областях, в то время как мужчины добиваются успехов в финансах, IT-секторе и управлении крупными структурами.

Учёные считают, что подобные стандарты не могут применяться при определении квалификации сотрудников, однако статистические погрешности в новом исследовании признают минимальными. Нейробиологи заключают, что мозг мужчин имеет значительно больше "барьеров" к стрессам и внешним раздражителям, из-за чего мужчины способны сосредотачиваться на нескольких серьёзных задачах одновременно.

Ранее аналогичное исследование проводили нейробиологи из Университета Вашингтона. В ходе эксперимента по определению быстроты реакций на графическую информацию учёные установили, что мозг мужчин работает гораздо быстрее и правильнее женского.